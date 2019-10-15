Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в новом фильме про Бэтмена

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-15T12:08:05+03:00

Актрису утвердили на одну из главных ролей в фильме

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Дочь известного музыканта Ленни Кравица, Зои, исполнит одну из главных ролей в фильме про Бэтмена. Актрису утвердили на роль женщины-кошки. Об этом пишет издание Deadline. Режиссером фильма выступает Мэтт Ривз, известный своими работами по фильмам «Планета обезьян: революция», «Монстро». Он выбрал на роль Бэтмена звезду саги «Сумерки» Роберта Паттинсона. Премьера фильма запланирована на 25 июня 2021 года.

Зои Кравиц примерит знаменитый кожаный костюм, который уже прославил таких актрис, как Мишель Пфайффер, Энн Хэтэуэй и Холли Берри. Участвовать в фильме про супергероев Кравиц невпервой - она снялась в "Людях ИКС", ей досталась роль летающего мутанта.

Зритель ее запомнил по сериалу "Большая маленькая ложь", где Кравиц исполнила одну из главных ролей.

ИСТОЧНИК KP.RU