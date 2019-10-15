Экс-супруг Бочкаревой объяснил ее неявку в суд

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-15T12:07:02+03:00

Наталья Бочкарева не явилась в суд на заседание по своему делу Фото: Рамиль ГАЛИ

Он возмутился тем, что на актрису устроили настоящую охоту

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Экс-супруг Натальи Бочкаревой объяснил почему она не явилась в суд на рассмотрение дела о наркотиках, которые якобы нашли в ее автомобиле.

Николай Борисов уверен, что виной всему поднятая шумиха вокруг ситуации.

- Может то связано с тем, что все собрались? У человека и так возникли проблемы со здоровьем серьезнейшие, а вы никак не угомонитесь. Давайте, добивайте ее, - сказал он телеканалу «360».

В пресс-службе судебного участка подтвердили, что из-за неявки участников процесса судебное заседание было перенесено, но дату не уточнили.

Ранее сообщалось, что на фоне скандальной истории у актрисы возникли проблемы со здоровьем. Источники уверяли, что у нее парализовало половину лица, но сама Наталья Бочкарева рассказала, что "чувствует себя хорошо".

А вот историю с задержанием комментировать не стала, ограничившись одной фразой: "Вы скоро все узнаете".

Видео с задержанием женщины, похожей на Наталью Бочкареву появилось в сети в начале ноября. У нее нашли пакетик с белым порошком. Против задержанной возбудили административное дело и отпустили под подписку о невыезде.

После того, как видео оказалось в Интернете, актриса называет все произошедшее клеветой и настаивает, что на ролике не она.

ИСТОЧНИК KP.RU