У Натальи Бочкаревой парализовало половину лица после наркотического скандала

У Натальи Бочкаревой возникли серьезные проблемы со здоровьем после наркотического скандала. У звезды сериала "Счастливы вместе" парализовало половину лица. 39-летней актрисе настолько плохо, что она не в состоянии выйти из дома.

"Мы общаемся, я поддерживаю ее во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица" - цитирует "СтарХит" друга Натальи Бочкаревой, музыканта Андрея Ковалева.

Меж тем, сама актриса не комментирует проблемы со здоровьем. После скандала, который разразился 28 сентября, она не выходит в свет и не подходит к телефону.

2 октября артистка сорвала "Прямой эфир" Андрею Малахову. Наталья должна была стать главной героиней программы и рассказать о том, что же с ней произошло на самом деле. Ведь сообщалось, что в нижнем белье Бочкаревой полицейские нашли наркотики.

"Наташа Бочкарева, попавшая в историю с коксом, просто пропала и не явилась на эфир, который должен был быть прямым на всю страну, без записи, - поведал в блоге скандальный участник "Дома-2" Рустам Солнцев. - Пропала, не сказав прощай. Версии были разные - от испугалась до заболела".

Напомним, ранее появилась информация о том, что сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого, по некоторым данным, была Наталья Бочкарева, для проверки документов. Полицейские обратили внимание на странное поведение женщины. Они спросили, не употребляла ли та запрещенные вещества. Та не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином.

Источники в правоохранительных органах уверяют, что задержанная - Наталья Бочкарева. Сама артистка опровергла эту информацию в эфире Радио "Комсомольская правда". А позже обратилась к поклонникам.

В свою очередь, полицейские позже выяснили, с кем встречалась и что делала Бочкарева до задержания с наркотой. В руках стражей порядка оказалось видео передвижений артистки. Под покровом ночи она приехала к подъезду дома на Щелковском шоссе, зашла внутрь, а через несколько минут вернулась и сразу уехала. Через некоторое время после этого ее задержали стражи порядка.