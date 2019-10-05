2019-10-05T14:00:10+03:00
Звезды

Угодившая в наркоманский скандал Бочкарева высказалась о своей болезни

Высказывание звезды сериала "Счастливы вместе" вызвало неоднозначную реакцию
Ольга ЛИБГАРДТ
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В окружении актрисы сообщили, что на нервной почве у нее парализовало часть лица и поднялась высокая температураВ окружении актрисы сообщили, что на нервной почве у нее парализовало часть лица и поднялась высокая температураФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Наталья Бочкарева, которая несколько дней назад угодила в громкий скандал с наркотиками, переживает непростые времена. В окружении актрисы сообщили, что на нервной почве у нее парализовало часть лица и поднялась высокая температура. Меж тем сама знаменитость опубликовала в блоге пространный пост.

"Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно. То же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно...", - процитировала в блоге Наталья Бочкарева философа Петра Чаадаева. Кстати в свое время правительство объявило мыслителя сумасшедшим за его сочинения, в которых он резко критиковал действительность русской жизни.

Возможно, актрису задели слова, что у нее возникли проблемы со здоровьем. Однако звезда так и не прояснила, в каком сейчас она находится состоянии.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно
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Ранее ее близкий друг сообщил, что у Бочкаревой парализовало на фоне громкого скандала половину лица. Также сообщалось, что у нее очень высокая температура. По словам музыканта Андрея Ковалева, Наталья до конца не понимает, что с ней произошло.

В свою очередь, соседка звезды утверждала, что у дома артистки дежурит скорая помощь. "Я выходила, это было восемь утра, открыла дверь, и рядом стоял уже доктор. То есть он ждал, пока откроют дверь... Скорая стояла долго. Я даже сама подумала, не к Наталье ли скорая?", - цитирует женщину "Пятый канал". Она также добавила, что поддерживала дружеские отношения с актрисой. Ей тяжело поверить в информацию об ухудшении здоровья теледивы.

Меж тем, сама актриса после скандала, который разразился 28 сентября, не выходит в свет и не подходит к телефону. 2 октября артистка сорвала "Прямой эфир" Андрею Малахову. Наталья должна была стать главной героиней программы и рассказать о том, что же с ней произошло на самом деле. Ведь сообщалось, что в нижнем белье Бочкаревой полицейские нашли наркотики.

Напомним, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого, по некоторым данным, была Наталья Бочкарева, для проверки документов. Полицейские обратили внимание на странное поведение женщины. Они спросили, не употребляла ли та запрещенные вещества. Та не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином. Источники в правоохранительных органах уверяют, что задержанная - Наталья Бочкарева. Сама артистка опровергла эту информацию, а позже обратилась к поклонникам.

Забежала на минутку в подъезд: появилось видео, где Бочкарева была до задержания с наркотой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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