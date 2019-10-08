Исчезнувшая Наталья Бочкарева заинтриговала заявлением

Новости об актрисе Наталье Бочкаревой в последние дни одна тревожнее другой. Сообщалось, что после наркоманского скандала звезда сериала "Счастливы вместе" бесследно исчезла, не водит детей в школу и вывезла вещи из своей школы-студии. И все это на фоне резкого ухудшения здоровья - у артистки парализовало часть лица и поднялась высокая температура. Однако внезапно знаменитость вышла на связь.

Наталья Бочкарева рассказала о своем самочувствии. Актриса заявила, что "чувствует себя хорошо". Она не стала раскрывать свои дальнейшие планы, отмахнувшись фразой: "Вы скоро все узнаете".

Меж тем друг артистки, певец Андрей Ковалев, который держал общественность в курсе происходящего со звездой, теперь не сможет давать комментарии о ней. Мужчине запретили общаться с прессой. "Они мне позвонили сами, попросили больше про них ничего не говорить. Люди разные бывают, это их право «залечь на дно». А вообще вся эта ситуация с задержанием странная. Не было пока ни экспертиз, ни каких-либо официальных заявлений...", - цитирует его РБК

Музыкант при этом подтвердил, что у актрисы возникли проблемы со здоровьем. "По поводу температуры и парализации - у нее действительно была несколько дней назад температура под 40 и частичная парализация лица. Сейчас, слава богу, все нормально", поведал Ковалев.

Напомним, вот уже больше недели имя Натальи Бочкаревой не сходит с первых полос светских изданий. А все дело в том, что 28 сентября актрису заподозрили в употреблении наркотиков. Артистку якобы задержали полицейские, которые предположили, что она находится за рулем в нетрезвом состоянии. Общаясь с инспекторами Наталья заметно нервничала, а от медицинского освидетельствования отказалась. Позже появилась видеозапись, на которой женщина, похожая на Наталью и представившаяся ее именем, призналась, что у нее есть при себе запрещенные вещества и достала сверток из трусов. Позже Бочкарева опровергла информацию о своем задержании. Артистка пообещала прийти на ток-шоу "Прямой эфир", чтобы расставить все точки над "i". Однако в студии так и не появилась.

Отметим, что коллеги Бочкаревой неоднозначно высказывались об инциденте с ней. Дарья Сагалова, которая работала с Натальей на съемках сериала "Счастливы вместе" и играла ее экранную дочь, отметила: "Когда мы работали вместе, я никогда ничего за ней не замечала, при себе у нее никогда ничего не было. Мне кажется, толкнуть ее на употребление наркотиков ничего не могло". А вот Дана Борисова и Алена Водонаева допускают, что Бочкареву действительно могли уличить в приеме запрещенных веществ.