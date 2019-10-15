2019-10-15T13:27:51+03:00
Происшествия

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

Пострадали три россиянина
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Турции пострадали три туриста из РоссииВ Турции пострадали три туриста из РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В турецкой Анталье пострадали три туриста из России. Автобус, перевозивший отдыхающих, перевернулся трассе Кемер-Кумлуджа. По предварительной версии туристы направлялись на экскурсию.

Как сообщает Yeni Alanya, в салоне находилось 34 человека из разных стран, среди них был россияне. Трое из них оказались ранены, их доставили в местную больницу. Общее число пострадавших – четыре человека. Жизням пассажиров, позже признались медики ничто не угрожает, у всех пострадавших стабильное состояние.

Месяц назад в Турции произошло аналогичное происшествие. Автобус вылете с дороги и перевернулся. Тогда пострадавших было гораздо больше - 15 россиян попали в турецкие больницы. Четыре человека получили опасные для жизни ранения. В 2018 году в ДТП на турецком курорте пострадали 20 человек - водитель не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24