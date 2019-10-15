2019-10-15T13:51:01+03:00
Политика

Кортеж Путина в Абу-Даби сопровождали машины с надписью ДПС и семь истребителей

Истребители раскрасили небо цветами российского флага
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments20
Владимир Путин прибыл в Абу-ДабиВладимир Путин прибыл в Абу-ДабиФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Опубликовано видео встречи кортежа Владимира Путина в Абу-Даби. Российский президент впервые за последние 12 лет прилетел с официальным визитом в Саудовскую Аравию. С королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом российский лидер обсудит ситуацию на Ближнем Востоке, а также вопросы торогово=экономического сотрудничества.

Как сообщает ТАСС, кортеж Владимира Путина на пути ко дворцу Каср аль-Ватан в Абу-Даби сопровождали автомобили с надписью ДПС. По территории, прилегающей ко дворцу, автомобиль президента ехал в сопровождении конницы – всадники держали в руках влаги России и ОАЭ.

«Аурус» с конным эскортом: Лимузин президента России едет по Абу-Даби.

Над дворцом в это время пролетели семь истребителей которые раскрасили небо в цвета российского триколора. Из пушек по прибытию кортежа совершили 21 залп.

<#a# Выйдя из автомобиля Владимир Путин поприветствовал наследного принца, вместе они зашли во дворец, где должны состояться официальные переговоры.

Флаг России над кортежем Путина.Самолеты ВВС ОАЭ нарисовали в небе Абу-Даби российский триколор

Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24