Российское посольство связалось с туристкой, на которую напали в Кипре

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-15T14:34:36+03:00

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Туристке из России, на которую напали в Кипре, готово оказать помощь посольство. С женщиной связались представители диппредставительства. Об этом рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин. С пострадавшей от нападения уже связались и сообщили, что готовы помочь, если какая-либо помощь россиянке понадобится.

Нападение произошло в Ларнаке 5 октября. Три местные жительницы повредили автомобиль инвалида на парковке и попытались скрыться. Им в этом помешала туристка из России. Женщина задержала нарушительниц, в ответ они начали толкать россиянку, плевать в нее и кричать, чтобы она "убиралась домой".

О нападении рассказали на телевидении страны. Инцидент назвали расистским, к расследованию нападения подключился Центр за равенство и против расизма, кроме того, этим делом занимаются в полиции Кипра.

- Мы со своей стороны выразили готовность при необходимости оказать ей содействие и снабдили всей необходимой контактной информацией, - написал Швыткин в фейсбуке.

Три российских туриста пострадали во вторник 15 октября в Турции - автобус, в котором они ехали, вылетел с дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU