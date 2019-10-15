2019-10-15T18:12:23+03:00
В мире

Турецкий генерал-майор: «Угрозы для российских туристов в наших курортных зонах нет»

Об этом отставной военный Беязит Караташ заявил в интервью «КП»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Турция продолжает операцию «Источник мира» на севере соседней СириТурция продолжает операцию «Источник мира» на севере соседней СириФото: REUTERS
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Как рассказал «КП» турецкий военный эксперт — пилот авиации в отставке, генерал-майор Беязит Караташ — какой либо угрозы для российских туристов в связи с военными действиями турецкой армии в Северной Сирии нет:

— Регионы, куда ездят иностранные курортники, в том числе из вашего государства, никак не связаны с зонами, где ведётся операция «Источник мира». Военная действия против террористов разворачиваются на расстоянии тридцати километров к югу от нашей границы — и в нескольких сотнях километров от мест отдыха (таких как Анталия — прим ред.). То есть любимые места российских туристов надёжны и безопасны, абсолютно никаких угроз для них нет. Мы всегда рады принимать гостей из наших соседних стран, — отметил наш собеседник.

Напомним, последнюю неделю Турция продолжает операцию «Источник мира» на севере соседней Сирии. Официальная цель — борьба с терроризмом и создание 30-километровой зоны безопасности у собственных границ. Хотя целый ряд международных политиков и экспертов оценивают эти действия Анкары как «незаконную агрессию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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