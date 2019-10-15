К каким последствиям может привести ввод армии Эрдогана в Северный Курдистан

Военная операция Турции в Сирии вызвала бурную реакцию по всему миру: от Берлина (см. раздел «Звонок в ФРГ») и до Вашингтона. Президент США Дональд Трамп пригрозил «порвать в клочья» экономику своего турецкого коллеги Реджепа Тейипа Эрдогана. Ввел санкции против его приближенных: министров обороны, внутренних дел, энергетики... И целых отраслей промышленности.

Хотя задачи операции «Источник мира» (так называется эта интервенция на север Сирии) вроде бы благие: создать 30-километровую зону безопасности, разобраться с террористами, вернуть домой сирийских беженцев, которые ложатся бременем на экономику и «социалку» не только ЕС, но и самой Турции. Да и сами американские войска отсюда демонстративно ушли. Но все понимают: основные жители данного района — курды, с которыми у Турции очень плохие отношения, ведь этот народ живет в том числе и на её территории, мечтая о независимости. И вряд ли Эрдоган упустит возможность под шумок разобраться с застарелой проблемой.

А самое главное, бойцы из Курдистана (называть их «террористами» или «борцами за независимость» — решайте сами) вполне могут нанести ответный удар. По самому болезненному месту. Например, организовать теракты в курортных зонах, отчего туристы потеряют желание туда ехать, а экономика Турции — десятки, если не сотни миллионов долларов за ближайшую же неделю.

«КП» выяснила у экспертов, к каким последствиям приведёт этот новый ближневосточный узел — в том числе для наших курортников.

1. Анкара и Вашингтон — союзники по НАТО. Отчего тогда санкции?

Отвечает американист, кандидат исторических наук Ярослав Левин:

— Похоже, ситуация с «выходом и входом» американцев и турок в Сирии — часть некой глобальной договорённости между Вашингтоном, Анкарой и, вероятно, Россией. Но судя по нервозной реакции Белого дома, договорённость эта вынужденная и для него неприятная. На этом фоне санкции против приближённых Эрдогана и целых секторов экономики — способ намекнуть Анкаре на необходимость пересмотра её позиций по ряду вопросов. Например, покупка турками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 — настоящая пощечина Пентагону. Не говоря о недавней русско-турецкой парламентской конференции в Стамбуле, куда прибыли депутаты, находящиеся под санкциями Запада, — например, Наталья Поклонская. Так что действия Штатов — это в первую очередь сигнал. Подумайте, мол, над своим поведением.

2. Кроме персональных санкций, Трамп развязал против этой страны таможенную войну. Лира рухнет?

Отвечает кандидат экономических наук Леонид Хазанов:

— Меры США однозначно ударят по металлургической индустрии Турции. Ведь Дональд Трамп прямо заявил, что поднимет для неё пошлины на сталь до 50%. И это станет шоком для экономики страны, поскольку в ней многое завязано на экспорт стальной продукции на огромный североамериканский рынок. В довершение, Трамп фактически замораживает торговые отношения между США и Турцией, то есть пострадают не одни металлурги. В результате экономику республики ждет стагнация, курс лиры (национальной валюты) явно пойдет вниз, ухудшив положение предприятий и простых граждан. Им будет сложнее покупать стратегические товары (высокотехнологичную продукцию, энергоносители, лекарства) за рубежом. Единственным плюсом от санкций будет ещё большая переориентация Турции на Россию. И даже возможный рост турпотока из нашей страны: нам будет выгодно в отдыхать в условиях подешевевшей лиры. Грубо говоря, из-за валютных колебаний раньше ночь в отеле «всё включено» где-нибудь в Мармарисе стоила пять тысяч рублей, а сейчас, допустим, четыре, а то и меньше.

3. Не опасно ли туристам ездить туда в условиях военных действий?

Отвечает турецкий военный эксперт, пилот авиации в отставке, генерал-майор Беязит Караташ:

— Опасности для посещающих Турцию российских туристов нет. Регионы, куда ездят иностранные курортники, в том числе из вашего государства, никак не связаны с зонами, где ведётся операция «Источник мира». Военная действия против террористов разворачиваются на расстоянии тридцати километров к югу от нашей границы — и в нескольких сотнях километров от мест отдыха (таких как Анталия — прим ред.). То есть любимые места российских туристов надёжны и безопасны, абсолютно никаких угроз для них нет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новое ЧП с курортниками в Анталии

Пришло известие, что на трассе Кемер-Кумлуджа перевернулся автобус с 34 российскими туристами. Четверо из них получили ранения и находятся в больнице. Конечно, с операцией «Источник мира» это никак не связано. Но элементарная осторожность на курортах нашего южного соседа уж точно не помешает.

ЗВОНОК В ФРГ

В Бундестаге требуют снять Турцию с довольствия

Мало кто знает, что по «договору о беженцах» между Анкарой и Брюсселем последний выплачивает юго-восточной соседке по три миллиарда евро ежегодно. С тем, чтобы турки хоть как-то сдерживали потоки мигрантов, бегущих в Европу из-за войны в Сирии. Например, обустраивали для них лагеря размещения на своей территории в Малой Азии. Но после начала операции «Мирный источник» европейские политики задались вопросом, а на что вообще тратятся транши ЕС.

— Эти астрономические суммы берутся из кармана немецкого налогоплательщика — выходит, затем, чтобы Анкара могла поддерживать одну из крупнейших в Европе армий (численность свыше 500 тысяч чел. — ред.), предъявлять территориальные претензии к соседним странам, — прокомментировал «КП» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Пётр Быстрон. — ФРГ и ЕС должны немедленно прекратить все выплаты Турции (например, только по программе «ассоциации с ЕС» до 2020 годах ей должны были перечислить около 9 млрд евро). Берлину следует инвестировать эти деньги в усиление охраны собственных границ…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737523" frameborder="0"></iframe> Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

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