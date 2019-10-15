Путин подарил принцу Абу-Даби белого кречета
Президент России Владимир Путин подарил белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Такую же охотничью птицу глава государства днем ранее вручил королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду.
Ответным подарком Владимиру Путину от принца стал макет дворца Каср аль-Хосн, который некогда являлся резиденцией президента ОАЭ.
"Это комната, где жили мои деды", - указал Мухаммед на одно из помещений на модели.
Российский президент поблагодарил его за подарок, закрепив слова рукопожатием, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что в ОАЭ Путину устроили поистине шикарный прием. Наследный принц лично встретил гостя в аэропорту, а на всем пути следования кортеж президента сопровождали автомобили с надписями "ДПС" на русском языке. Также при подъезде Владимира Путина к дворцу в небе над ним истребители вывели российский триколор.
Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU