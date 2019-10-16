Палата представителей конгресса США пока не планирует проводить голосование по импичменту Трампа

СЕГОДНЯ 03:02 2019-10-16T03:02:25+03:00

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Спикер нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси заявила, что Палата представителей США пока не будет проводить голосование по импичменту лидера Штатов Дональда Трампа.

- В законодательстве нет такого требования, чтобы мы проводили голосование, так что на данный момент мы не будем проводить голосование. - отметила Пелоси.

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ИСТОЧНИК KP.RU