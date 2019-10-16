Эрдоган озвучил сроки завершения заключительного этапа поставок С-400 в Турцию
Поставки данных систем ПВО, которые вызвали кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что заключительный этап поставок в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 ожидается в ноябре-декабре текущего года.
Напомним, поставки данных систем ПВО, которые вызвали кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU