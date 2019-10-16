Канада приостановила экспорт вооружений в Турцию

СЕГОДНЯ 07:20 2019-10-16T07:20:05+03:00

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Вслед за рядом европейских стран правительство Канады приняло решение приостановить поставки вооружений в Турцию в связи с военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили в канадском МИД.

«В свете последних событий Канада временно приостановила новые разрешения на экспорт в Турцию", которые охватывают "контролируемые товары" - в основном военное оборудование, согласно списку, предоставленному министерством», - пишет агентство AFP со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Канады.

Как писал сайт kp.ru, первой страной, которая приостановила поставки вооружений, стала Германия. Через несколько часов ее примеру последовала Франция. Позже, ряд европейских стран также ввели такие меры по отношению к Анкаре.

Напомним, о начале военной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) турецкий лидер Тайип Эрдоган 9 сентября. Страны Европейского Союза осудили действия Анкары.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/736892" frameborder="0"></iframe> Видео начала турецкой операции в Сирии.На кадрах видны столбы дыма в результате ударов с воздуха по сирийскому городу Тель-Абьяд.

ИСТОЧНИК KP.RU