2019-09-20T19:33:40+03:00
Общество

Прогноз погоды на зиму 2019-2020: Холодно не будет!

В Гидрометцентре России составили прогноз погоды на зиму 2019-2020 - точнее, на всё холодное полугодие, с октября до марта. К чему готовиться?
Юлия СМИРНОВА
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Очень уж затяжных и экстремальных холодов синоптики грядущей зимой не обещаютОчень уж затяжных и экстремальных холодов синоптики грядущей зимой не обещаютФото: Евгения ГУСЕВА
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Предстоящая зима в России вряд ли будет очень морозной. Практически во всех регионах погода будет в рамках климатических норм или теплее, чем обычно. Таков главный смысл прогноза погоды на зиму 2019-2020, который только что составили в Гидрометцентре России. Точнее, речь идёт не только о зиме, а обо всём холодном полугодии, с октября 2019-го по март 2020 года.

Тут нужны пояснения. Во-первых, прогнозы на столь долгий срок - штука не очень надёжная, оправдываются в среднем на 67 - 69%. Об этом честно предупреждают в Гидрометцентре.

Во-вторых, в прогнозе нет конкретных дат и температур - к примеру, в Москве 1 января будет -10. Речь идёт об отклонении о климатической нормы, теплее или холоднее будет, чем обычно. И о средней температуре за месяц. При этом никто не отменяет резких оттепелей на несколько дней или столь же коротких суровых морозов. Такие "нервные" скачки погоды как раз характерны для зим в эпоху глобального потепления. А вместе они как раз и могут составить норму.

Да, и нормы климатические для каждого региона свои.

Но главное - очень уж затяжных и экстремальных холодов синоптики грядущей зимой не обещают.

А вот подробности по месяцам. Указываем только аномалии. В остальных регионах погода ожидается более-менее соответствующей климатическим нормам.

ОКТЯБРЬ

Очень тёплая середина осени порадует жителей всей северной половины России, от Санкт-Петербурга и Мурманска на западе до Чукотки на востоке.

Аномально холодный октябрь метеорологи сулят югу Сибири и Дальнего Востока, от Омска до Комсомольска-на-Амуре.

Фото: meteorf.ru

Фото: meteorf.ru

НОЯБРЬ

Необычно тепло будет на самом севере: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар и дальше на восток вплоть до Чукотки. Но тепло - именно в сравнении с климатическими нормами для этих холодных мест.

Фото: meteorf.ru

Фото: meteorf.ru

ДЕКАБРЬ

Зона аномального тепла остаётся на севере, но уже только к востоку от Салехарда.

Фото: meteorf.ru

Фото: meteorf.ru

ЯНВАРЬ

Везде погода близка к норме.

Фото: meteorf.ru

Фото: meteorf.ru

ФЕВРАЛЬ

Очень тёплый финал зимы на востоке страны - от Байкала до Дальнего Востока.

Фото: meteorf.ru

Фото: meteorf.ru

МАРТ

Есть надежда на раннюю весну! Необычайно тёплый март синоптики обещают всей стране, за исключением центра Европейской части и северо-запада.

Фото: meteorf.ru

Фото: meteorf.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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