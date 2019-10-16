Ким Чен Ын въехал на священную гору верхом на белом коне

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-16T10:13:56+03:00

Лидер КНДР встретил первый снег на самой высокой вершине Корейского полуострова

Изменить размер текста: A A

В ходе инспекционной поездки по уезду Самчжиён лидер КНДР Ким Чен Ын в очередной раз поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан – самую высокую вершину Корейского полуострова. В этом году он совершил восхождение верхом на белом рысаке.

«Это великое событие, имеющее огромное значение в нашей революционной истории», - сообщает северокорейское информагентство ЦТАК.

Агентство пишет, что это событие демонстрирует «легендарный дух товарища Ким Чен Ына», который «с несгибаемой волей» ведёт Северную Корею «на борьбу с державами, обладающими огромной силой, и направляет ход истории по пути справедливости и правды».

ЦТАК опубликовало фотографии северокорейского лидера, где он на белом коне скачет на фоне заснеженных лесов и гор.

Напомним,, в прошлом году, когда президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава КНДР в знак мира посадили дерево на границе двух стран, они использовали смесь почвы с разных концов полуострова: с горы Халласан на юге полуострова и священной для всех корейцев горы Пэктусан на территории КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU