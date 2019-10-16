В России увеличилась средняя продолжительность жизни

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-16T11:45:34+03:00

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С начала 2019 года средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 73,6 года. В сравнении с показателем 2018 года рост составил примерно о,7 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«За восемь месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 года в среднем - на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года», - приводит слова главы Минздрава Вероники Скворцовой сайт телеканала «Звезда».

Глава ведомства добавила, что средняя продолжительность жизни у женщин больше чем у мужчин. Так, по данным на 2019 год этот показатель превысил 78,5 года.

Достичь увеличения продолжительности жизни удалось благодаря снижению смертности среди пожилых людей. По данным ведомства, медикам удалось сохранить 34 тысяч жизней. Таким образом показатель общей смертности в стране на одну тысячу человек в сравнении с данными 2018 года уменьшился на 3,1%, передает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU