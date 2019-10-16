Пособия на первого и второго ребенка вырастут на 7,1 процент

СЕГОДНЯ 18:23 2019-10-16T18:23:12+03:00

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Детские пособия в 2020 году вырастут на 7,1 процент. Новые выплаты будут выплачивать на первого и второго ребенка. Но повышенные перечисления положены не всем, а только семьям, ежемесячный доход которых не превышает два прожиточных минимума на человека.

В среднем сумма детских будет составлять 12 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты.

Вместе с выплатами вырастет и срок их получения. Если раньше пособия платили до полутора лет, то теперь их будут получать до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

За 36 месяцев семья сможет получить 430 тысяч рублей, сообщает Пятый канал.

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что в 2020 году на реализацию федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» из федерального бюджета предусмотрено выделить 528 миллионов рублей. Эта сумма на 24 процента превышает ту, что была заложена в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU