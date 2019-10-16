Представитель Полины Гагариной отреагировала на претензии из-за исполнения «Кукушки»

СЕГОДНЯ 19:05 2019-10-16T19:05:04+03:00

Подала на исполнительницу в суд ее коллега по сцене Ольга Кормухина

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Представительница Полины Гагариной отреагировала на сообщения Ольги Кормухиной об иске к исполнительнице. Дело в том, что Гагарина исполнила в 2015 году песню Виктора Цоя «Кукушка» и, по версии Кормухиной, была использована ее аранжировка.

Пиар-директор певицы Наталья Мостакова заявила, что пока комментировать эту историю и давать какие-то оценки рано.

- Сейчас мы разберемся. Простите, мы не будем пока комментировать. Какие-то мысли, безусловно, есть, но мы не готовы ими делиться с прессой пока. Может же быть такое?- сказала она ФАН.

Кормухина тоже хранит интригу и обещает рассказать о своих претензиях подробнее 17 октября на пресс-конференции.

Сейчас дело находится в Тверском районном суде города Москвы. Очередное заседание намечено на ноябрь.

Ранее сообщалось, что Ольга Кормухина стала экспертом по музыке от России и членом жюри на Международном фестивале детей и творческой молодежи Tu Onda («Твоя Волна»), который проходит в Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU