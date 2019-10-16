Эрдоган назвал главу МИД Германии «дилетантом»

СЕГОДНЯ 20:05 2019-10-16T20:10:33+03:00

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Президент Турции оскорбил главу МИД Германии, назвав Хайко Мааса дилетантом. Об этом сообщает издание Bild. По версии немецких журналистов, Эрдогана разозлили планы властей Германии ограничить поставки оружия в Турцию. В беседе с журналистами турецкий лидер, смеясь, сказал:

- Вот идет министр иностранных дел Германии - человек, который не знает своих границ - и говорит: « Мы не будем продавать оружие Турции. Мы закончили». Не мы, но Маас и Германия проиграют, - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сказал, что если бы Маас "хоть что-то понимал в политике, то так не говорили бы". При этом Германия ввела в отношении Турции в связи со спецоперацией "Источник мира" санкции всего один раз, ограничения коснулись поставок вооружения. Причем речь идет не о запрете поставок в целом, Германия не будет поставлять только то оружие, которое могут использовать в ходе сирийского конфликта.

Ранее турецкий лидер обвинил главы стран Запада в двуличии.

ИСТОЧНИК KP.RU