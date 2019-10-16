Эрдоган назвал главу МИД Германии «дилетантом»
Президент Турции оскорбил главу МИД Германии, назвав Хайко Мааса дилетантом. Об этом сообщает издание Bild. По версии немецких журналистов, Эрдогана разозлили планы властей Германии ограничить поставки оружия в Турцию. В беседе с журналистами турецкий лидер, смеясь, сказал:
- Вот идет министр иностранных дел Германии - человек, который не знает своих границ - и говорит: « Мы не будем продавать оружие Турции. Мы закончили». Не мы, но Маас и Германия проиграют, - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
Он сказал, что если бы Маас "хоть что-то понимал в политике, то так не говорили бы". При этом Германия ввела в отношении Турции в связи со спецоперацией "Источник мира" санкции всего один раз, ограничения коснулись поставок вооружения. Причем речь идет не о запрете поставок в целом, Германия не будет поставлять только то оружие, которое могут использовать в ходе сирийского конфликта.
Ранее турецкий лидер обвинил главы стран Запада в двуличии.
ИСТОЧНИК KP.RU