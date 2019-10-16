Эрдоган обвинил западные страны в двуличии из-за операции в Сирии

СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-16T15:54:28+03:00

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Президент Турции ответил на критику представителей западных стран из-за спецоперации в Сирии. Напомним, турецкие войска с 9 октября вошли в Сирию, где им предстоит «создать зону безопасности, свободную от террористов». Власти США отказались принимать участие в военной операции и после того, как американская военная база подверглась авиа атакам, вывели войска с территории страны. Президент США Дональд Трамп ввел санкции из-за спецоперации «Источник мира» санкции против Турции.

В ответ на критику США и ряда западных стран президент Турции обвинил их в двуличии.

- Наши союзники в лицо говорят одно, за спиной другое, - сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводят РИА Новости.

Он считает Рабочую партию Курдистана (РПК) проектом тех, кто настроен против Турции. Эрдоган заявляет, что "союзники" действуют через YPG - силы самообороны сирийских курдов.

- Нас критикуют за эту операцию и даже требуют, чтобы мы ее остановили. Но 900 снарядов (со стороны YPG) по нашим городам попали, 20 наших граждан погибли, 70 раненых. Но нам никто не позвонил, - заключил турецкий лидер.

ИСТОЧНИК KP.RU