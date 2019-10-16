В Екатеринбурге проходит выставка средств обеспечения безопасности движения "Дорога"

СЕГОДНЯ 22:05 2019-10-16T22:05:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге начала свою работу международная специализированная выставка «Дорога», которая позволит ознакомиться с последними инновациями и обсудить наиболее актуальные темы, связанные с развитием дорожной отрасли России.

В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель председателя правительства России Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

На выставке представлен научно-технический потенциал российских и зарубежных отраслевых компаний-производителей продукции и технологий повышения безопасности водителей, пассажиров и пешеходов, систем организации дорожного движения, транспортного комплекса и инфраструктуры, средств контроля, связи, навигации и подготовки водителей. Выставка призвана составить полное представление о перспективах развития современной индустрии дорожной безопасности, продемонстрировать опыт успешного решения конкретных задач по снижению аварийности как на федеральном, так и на региональном уровнях в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На территории аллеи безопасности дорожного движения представили свою продукцию 76 фирм и организаций. Здесь можно ознакомиться с современными средствами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, приборами для выявления алкогольного и наркотического опьянения, средствами контроля за состоянием автомобильный дорог и транспортных средств, техническими средства для обустройства дорог.

Особое внимание уделено социальным проектам по пропаганде безопасности дорожного движения, предотвращения детского травматизма и повышения качества обучения управлением транспортными средствами. Представлен патрульный автотранспорт с повышенными динамическими характеристиками, автомобили повышенной проходимости для использования как в повседневной деятельности, так и при чрезвычайных ситуациях, для выезда на места ДТП.

Михаил Черников, приветствуя участников и гостей выставки, отметил, что этот форум уже зарекомендовал себя главным профессиональным и инновационным ориентиром как для бизнеса, так и для государственных органов, участвующих в достижении целей и решении задач, поставленных Президентом Российской Федерации по снижению смертности на дорогах страны.

По словам руководителя российской Госавтоинспекции, эта площадка призвана обсудить наиболее актуальные проблемы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, исполнения основных стратегических проектов и наметить дополнительные, эффективные меры, которые позволят людям чувствовать себя безопасно в транспортной среде.

Михаил Черников выразил уверенность, что продемонстрированные на выставке проекты получат свое логическое продолжение и расширят спектр нестандартных идей и инноваций, способных впоследствии положительным образом повлиять на решение амбициозной задачи – сведение смертности на дорогах страны к нулевым показателям.

ИСТОЧНИК KP.RU