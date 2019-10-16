2019-10-16T22:11:01+03:00
Общество

В ГИБДД рассказали, чем заменят камеры-треноги на дорогах

Новые устройства представили на выставке «Дорога 2019»
Юлия САЛЬНИКОВА
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От традиционных камер полностью отказываться не будутОт традиционных камер полностью отказываться не будутФото: Youtube
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В ГИБДД нашли новый способ измерять скорость движения машин. На смену камерам-треногам придут не похожие на предшественника автоматические устройства. Новинку уже показали на выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге. Устройства будут крепить на круши патрульных автомобилей. Эти приборы смогут определять скорость машин прямо в потоке транспорта, даже если автомобиль, на котором установлена техника сам находится в движении.

- Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам, - приводит слова главы Госавтоинспекции Михаила Черникова Autonews.

Называется устройство «Кордон.Про». От камер-треног в ГИБДД все-таки полностью отказываться не собираются. Этот способ борьбы с нарушителями скоростного режима считают в Госавтоинспекции эффективным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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