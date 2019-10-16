Канцелярия президента Турции: Эрдоган прилетит в Сочи 22 октября

СЕГОДНЯ 22:20 2019-10-16T22:25:45+03:00

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Президент Турции планирует прилететь в Сочи 22 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера. Российские власти предложили организовать в Сочи переговоры о ситуации, которая сложилась в Сирии. Напомним, президент Турции 9 октября объявил о начале спецоперации «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска «освобождают территорию от террористов». Курды при помощи правительственных войск Сирии совершают ответные атаки.

Однако, представители сторон готовы сесть за стол переговоров, ожидается, что встреча пройдет в Сочи.

От сирийской стороны сообщений по поводу визита в Сочи информации пока не поступало.

В Турцию для того, чтобы обсудить сирийский вопрос прилетели сразу два крупных американских чиновника - госсекретарь и вице-президент США. Эрдоган отказался вести с ними переговоры, объясняя свое решение тем, что он готов к диалогу только с президентом Трампом. Кроме того президент Турции обвинил западные страны в двуличии.

ИСТОЧНИК KP.RU