Эрдоган: у Анкары нет никаких проблем с Россией по вопросу Сирии
У Анкары нет никаких проблем с Москвой по вопросу Сирии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что он всегда «на связи» с российским лидером Владимиром Путиным.
«Речи не идет о каких-либо проблемах с Россией. Мы на связи с президентом России Владимиром Путиным», - сказал турецкий президент.
По словам Эрдогана, любой вопрос стороны смогут обсудить в течение суток и принять совместное решение.
Отметим, ранее в Совете Безопасности ООН российская делегация выступила против американского проекта по военной операции Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Вашингтон назвал действия Анкары вторжением в САР, и призвал турецкие войска прекратить наступление.
Напомним, военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) осудили страны Евросоюза, Франция и Германия приостановили поставки вооружения, а президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о возможном введении санкций против Анкары.
ИСТОЧНИК KP.RU