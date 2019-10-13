Эрдоган: у Анкары нет никаких проблем с Россией по вопросу Сирии

СЕГОДНЯ 20:56 2019-10-13T20:56:41+03:00

Эрдоган: у Анкары нет никаких проблем с Москвой по Сирии Фото: REUTERS

Турецкий лидер заявил, что он находиться в постоянном контакте с Москвой

Изменить размер текста: A A

У Анкары нет никаких проблем с Москвой по вопросу Сирии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что он всегда «на связи» с российским лидером Владимиром Путиным.

«Речи не идет о каких-либо проблемах с Россией. Мы на связи с президентом России Владимиром Путиным», - сказал турецкий президент.

По словам Эрдогана, любой вопрос стороны смогут обсудить в течение суток и принять совместное решение.

Отметим, ранее в Совете Безопасности ООН российская делегация выступила против американского проекта по военной операции Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Вашингтон назвал действия Анкары вторжением в САР, и призвал турецкие войска прекратить наступление.

Напомним, военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) осудили страны Евросоюза, Франция и Германия приостановили поставки вооружения, а президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о возможном введении санкций против Анкары.

ИСТОЧНИК KP.RU