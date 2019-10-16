2019-10-16T17:51:46+03:00
Политика

«Буду говорить с Трампом»: Эрдоган отказался встречаться с Помпео и Пенсом в Анкаре

Вице-президент и госсекретарь США вылетели в Турцию, чтобы провести переговоры о санкциях против Турции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент ТурцииПрезидент ТурцииФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался принимать американскую делегацию. Как сообщает телеканал Sky News, в Анкару 17 октября вылетели для переговоров вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь США Майкл Помпео. Они должны были обсудить с Эрдоганом ситуацию с Сирии и официально сообщить о введении американских санкций в отношении страны.

Однако в интервью журналистам турецкий лидер сообщил, что не будет встречаться ни с Пенсом, ни с Помпео. Переговоры с ними «их коллеги» - вице-президент Турции и глава туецкого МИД.

- Я буду говорить только с Трампом, - сказал Эрдоган.

Ранее президент Турции обвинил западные страны в двуличии. Он предположил, что террористические организации в Сирии "являются проектом" стран, которые настроены против Турции. Также сообщил, что "союзники" действуют через YPG - силы самообороны сирийских курдов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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