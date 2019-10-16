2019-10-17T00:22:46+03:00
В мире

Трамп: Рабочая партия Курдистана опаснее, чем ИГ в Сирии

При этом, по словам американского лидера, эту проблему пока удается "держать под контролем"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп: Рабочая партия Курдистана опаснее, чем ИГ в СирииТрамп: Рабочая партия Курдистана опаснее, чем ИГ в СирииФото: REUTERS
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Американский глава Дональд Трамп заявил, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана представляет большую угрозу, чем террористическая организация "Исламское государство" *.

- Я думаю, что это проблема, которую мы, тем не менее, очень успешно держим под контролем, - при этом подчеркнул американский политик.

Трамп также отметил, что власти Штатов делают вид, "будто курды являются ангелами, правительство выплачивало курдам много денег, огромные суммы".

- И знаете что? Прекрасно, что они воевали на нашей стороне, но мы платили им за то, что они воевали на нашей стороне, - заявил американский лидер, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп считает, что Штаты могут стать посредником в переговорах между курдами и Турцией. Также американский лидер заявил, что США могут пойти на очень жесткие меры относительно санкций против турецкой стороны.

* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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