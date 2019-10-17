Военные моряки Швеции приняли метеорологический буй за российскую подлодку

СЕГОДНЯ 02:07 2019-10-17T02:07:48+03:00

При этом в Минобороны РФ заявили, что малая или сверхмалая подлодка не могла оказаться в шведских водах

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Шведские СМИ пишут, что закодированный радиосигнал, который был перехвачен шведской подводной лодкой и спровоцировавший масштабную военную операцию по поиску иностранной субмарины в октябре 2014 года, поступал от вышедшего из строя метеорологического буя.

При этом в Министерстве обороны РФ заявили, что малая или сверхмалая подлодка не могла оказаться в водах Швеции.

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ИСТОЧНИК KP.RU