Военные моряки Швеции приняли метеорологический буй за российскую подлодку
При этом в Минобороны РФ заявили, что малая или сверхмалая подлодка не могла оказаться в шведских водах
Изменить размер текста:
Шведские СМИ пишут, что закодированный радиосигнал, который был перехвачен шведской подводной лодкой и спровоцировавший масштабную военную операцию по поиску иностранной субмарины в октябре 2014 года, поступал от вышедшего из строя метеорологического буя.
При этом в Министерстве обороны РФ заявили, что малая или сверхмалая подлодка не могла оказаться в водах Швеции.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU