2019-10-17T03:27:37+03:00
В мире

ВВС коалиции во главе с США уничтожила свой склад боеприпасов в Сирии

Ранее стало известно о том, что войска коалиции покинули города Ракка и Табка на северо-востоке страны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Официальный представитель штаба военной операции "Непоколебимая решимость", полковник Майлс Кэггинс заявил, что воздушные силы международной антитеррористической коалиции нанесли на сирийской территории удар для уничтожения оставленных после отвода войск боеприпасов.

Ранее сообщалось о том, что военные покинули города Ракка и Табка на северо-востоке Сирии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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