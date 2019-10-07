Трамп призвал объявить импичмент спикеру Палаты представителей США

СЕГОДНЯ 08:24 2019-10-07T08:26:42+03:00

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Дональд Трамп обвинил спикера Палаты представителей США в госизмене и призвал объявить ей импичмент.

Ранее Нэнси Пэлоси одобрила инициативу демократов по началу процедуры импичмента президенту США. Трамп ответил ей тем же. Напомним, критики действующего президента США воспользовались ситуацией вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Анонимный информатор сообщил о том, что президент США якобы оказывал давление на иностранного коллегу. После всей шумихи глава Белого Дома был вынужден опубликовать стенограмму переговоров.

Именно Пэлоси одобрила начало процедуры импичмента Трампа.

- Нэнси Пелоси знала о лжи спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа и массовых мошенничествах, совершенных Конгрессом, о незаконных встречах с высокопартийным «разоблачителем» и адвокатом, - написал в твиттер Трамп.

Он призвал к «немедленному импичменту» спикера Палаты представителей США. Она виновна в госизмене, по мнению Трампа , также как и Адам Шифф.

ИСТОЧНИК KP.RU