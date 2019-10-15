В Японии число жертв от мощнейшего тайфуна «Хагибис» увеличилось до 67 человек

СЕГОДНЯ 06:42 2019-10-15T06:42:08+03:00

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Число жертв от мощнейшего за последние 60 лет тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 67 человек. По данным телеканала NHK, больше всего людей погибло момент в северо-восточной префектуре Фукусима. Там насчитали 25 жертв. По всей стране пострадали больше двухсот человек. Еще десять числятся пропавшими без вести.

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ИСТОЧНИК KP.RU