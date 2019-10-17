Скидки и эксклюзив: Mail.ru Group запустила подписку Combo

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-17T12:35:43+03:00

В числе партнеров проекта Delivery Club, "Макдональдс", Ситимобил, "Перекресток" и многие другие

Изменить размер текста: A A

Группа компаний Mail.ru Group запустила подписку Combo, которая объединяет вместе все партнерские сервисы вместе с их эксклюзивными предложениями, скидками и акциями. Пользователи гарантированно получат лучшие условия и дополнительные привилегии в самых необходимых сервисах.

Сейчас в числе партнеров проекта числятся Delivery Club, Ситимобил, Облако Mail.ru, YouDrive, "Макдоналдс", "Перекресток" и "МегаФон ТВ". Супермаркет готов предоставить покупателям постоянную скидку в размере 10%, а сеть фастфудов - второй "Биг Мак" в подарок каждый месяц.

Пользователей ждут скидки на продукты и фастфуд, а также другие спецпредложения

Для клиентов Delivery Club, YouDrive и Ситимобил также предусмотрена дополнительная 10-процентная скидка на все заказы и другие бонусы. Пользователи же Облака Mail.ru бесплатно получат 16 ГБ для хранения своих данных.

В случае с большинством сервисов доступ к специальным условиям через интеграцию активируется автоматически. Для остальных продуктов доступны персональные QR- и промокоды.

Подписка на Combo стоит 199 рублей в месяц. Приобрести ее можно на сайте combo.mail.ru. При оплате картой Visa до конца года цена составит всего 99 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU