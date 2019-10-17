В Кремле прокомментировали инцидент с дипломатами США в Северодвинске

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-17T14:33:14+03:00

Дмитрий Песков заявил, что вопросы надо задавать службам, отвечающим за пребывание сотрудников посольств в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда Нёнокса — Северодвинск на пути к закрытому военному городу, не находится в компетенции Кремля.

Этими вопросами должны заниматься службы, обеспечивающие пребывание сотрудников посольства США в стране.

"Есть определенные процедуры, связанные с системой нотификаций, уведомлений, связанных с поездками. И есть также режим определенных территорий, предприятий, который все должны соблюдать. И есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают", - сказал представитель Кремля в общении с журналистами.

Напомним, что несколькими днями ранее под Северодвинском оставили трех американских дипломатов - сотрудников военного атташата. Их обвинили в попытке въезда в закрытый город без соответствующего разрешения и направили обратно в Москву.

Сайт kp.ru писал, что сами американцы заявили - разрешение у них есть, вот только командировка была запланирована совершенно в другой населенный пункт - в Архангельск. В МИД РФ пошутили, что дипломаты, наверное, заблудились.

ИСТОЧНИК KP.RU