2019-10-17T14:33:14+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали инцидент с дипломатами США в Северодвинске

Дмитрий Песков заявил, что вопросы надо задавать службам, отвечающим за пребывание сотрудников посольств в России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда НёноксаСеверодвинск на пути к закрытому военному городу, не находится в компетенции Кремля.

Этими вопросами должны заниматься службы, обеспечивающие пребывание сотрудников посольства США в стране.

"Есть определенные процедуры, связанные с системой нотификаций, уведомлений, связанных с поездками. И есть также режим определенных территорий, предприятий, который все должны соблюдать. И есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают", - сказал представитель Кремля в общении с журналистами.

Напомним, что несколькими днями ранее под Северодвинском оставили трех американских дипломатов - сотрудников военного атташата. Их обвинили в попытке въезда в закрытый город без соответствующего разрешения и направили обратно в Москву.

Сайт kp.ru писал, что сами американцы заявили - разрешение у них есть, вот только командировка была запланирована совершенно в другой населенный пункт - в Архангельск. В МИД РФ пошутили, что дипломаты, наверное, заблудились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура проверит сведения об увеличении стоимости перелетов "Победой"
Один из создателей первой советской атомной бомбы отмечает 100-летие
Британия и ЕС согласовали текст нового соглашения по Brexit
В Госдуме раскритиковали новые устройства ГИБДД для фиксации скорости
Пескова удивил тон письма, написанного Трампом Эрдогану
Диетолог рассказала о пользе орехов
Путин намерен отказаться от уплаты Россией международного взноса
Кабмин утвердил правила выделения средств на помощь пострадавшим от ЧС
Рада приняла закон о денежной награде для обличителей коррупционеров
Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве
Скидки и эксклюзив: Mail.ru Group запустила подписку Combo
Аналитики назвали себестоимость нового iPhone
МИД направит США ноту из-за поездки американских дипломатов в Северодвинск
В Госавтоинспекции прокомментировали инициативу губернатора Мурманской области ездить зимой по снежному накату
Эксперт оценил идею ГИБДД по-новому замерять превышение скорости
В СК назвали основную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ-100
Темнокожий Исаак Ньютон родился в Балашихе
Сатанистам разрешили проводить собрания в Военно-морской академии США
Из злодейки в мученицу: В Сети критикуют новую «Малефисенту» за феминизм
Сбежавших из Сирии боевиков ИГ* задержали в Ираке
Ямало-Ненецкий АО вошел в топ-10 регионов в рейтинге поддержки социального предпринимательства