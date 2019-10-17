Путешествие на «край земли»: Ямал представил свой туристический потенциал на выставке ITB Asia 2019 в Сингапуре

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-17T15:55:46+03:00

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В Сингапуре с 16 по 18 октября проходит одна из крупнейших туристических выставок Asian travel market (ITB Asia 2019). Международный турфорум собрал 11 тысяч гостей из 110 стран. Свои достижения на нем демонстрируют более 800 экспонентов — от ведущих мировых туроператоров до лидеров IT-технологий в сфере индустрии путешествий. Ростуризм на выставке занял один из самых больших стендов. Арктику в Сингапуре представляет Ямало-Ненецкий автономный округ: ямальцы с гордостью продемонстрировали свой туристический потенциал и рассказали, каким увлекательным может стать путешествие на «край земли». За дни выставки ямальская делегация провела несколько деловых встреч: северной экзотикой заинтересовались крупные туроператоры Global Singapore и Aceventures (OMT) Travels Consultancy. С директором EURASIA Trains & Tours Гельмутом Мохелем обсудили возможности запуска железнодорожного тура на Ямал.

Многие туристы сегодня исследуют самые отдаленные уголки Земли в поисках новых ощущений и неповторимого колорита. В 2019-ом Ямал посетили путешественники из стран Европы, Азии, США и даже Австралии. За последний год в округе побывало более 172 тысяч туристов, из них более 8,5 тысяч – это иностранцы. Интерес туристов к ямальской земле неизменно растёт, и по прогнозам, к 2035 году количество туристов, посетивших округ, превысит 250 тысяч человек ежегодно. Большой популярностью пользуются событийные, этнографические и экстремальные туры.

Для тех, кто готов путешествовать по Ямалу, туроператоры предлагают более 50 разнообразных туров по региону. Российский Крайний Север готов удивить тем, чего не найдешь в других местах: виды бескрайних снежных просторов и фантастического северного сияния, возможность пожить в настоящем чуме, прокатиться на оленьей упряжке, испытать себя Полярным Уралом. Но главное - это люди, сохранившие до наших дней многовековой традиционный уклад жизни.

В рамках выставки ITB Asia 2019 делегация ЯНАО представила роуд-шоу, которое заинтересовало иностранных туроператоров и журналистов, освещающих тему путешествий. В презентации ямальцы рассказали о необычных туристических маршрутах по полуострову, интересных событиях и достопримечательностях, а главное развеяли миф о труднодоступности региона – всего три часа на самолёте из Москвы до Салехарда и вы уже на Северном полярном круге. А составить план поездки и найти подходящие туры путешественникам поможет сайт visityamal.ru. Он переведён на 3 иностранных языка: английский, китайский и испанский

В составе делегации в Сингапур приехали представители департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО, ГБУ ЯНАО «Ямалтур» и окружного Туристско-информационного центра.