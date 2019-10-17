США помогли предотвратить теракт на территории России

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-17T16:42:59+03:00

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Вашингтон недавно предоставил Москве информацию о готовившихся на территории России террористических актах. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

«Совсем недавно американцы нам предоставили информацию в отношении конкретных лиц, планов осуществления атак на территории нашей страны», - сказал директор ФСБ без уточнения подробностей.

Бортников подчеркнул, что такой обмен происходит не первый раз. Он уточнил, что Вашингтон и Москва по-прежнему помогают друг другу в расследовании случившихся терактах и обмениваются информацией о готовящихся. По его словам, взаимодействие сторон на уровне спецслужб никогда не прерывались.

Напомним, 16 октября на совещании руководителей спецслужб и органов безопасности Бортников рассказал, что за текущий год в России было предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика и 679 задержаны, а также ликвидировано 49 террористических ячеек.

ИСТОЧНИК KP.RU