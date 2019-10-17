2019-10-17T17:43:11+03:00
В мире

На табло аэропорта Одессы появилось нецензурное оскорбление в адрес Греты Тунберг

Новый терминал воздушной гавани атаковали хакеры
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На табло аэропорта Одессы появилось нецензурное оскорбление в адрес Греты ТунбергНа табло аэропорта Одессы появилось нецензурное оскорбление в адрес Греты ТунбергФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 16 октября, на информационном табло аэропорта Одессы высветилось нецензурное обращение на английском в адрес шведской эко-активитски Греты Тунберг.

Оскорбительная лексика появилась под фото 16-летней активистки, сделанном во время ее выступления на Генассамблее ООН.

Представители аэропорта объяснили инцидент сбоем.

Представители аэропорта объяснили инцидент сбоем.

Представители аэропорта объяснили инцидент сбоем.

По предварительным данным, новый терминал подвергся хакерской атаке. По словам представителей аэропорта, хакеры также изменили расписание рейсов, как на табло, так и на официальном сайте.

Напомним, выступая на саммите ООН по климату в Нью-Йорке шведская эко-активистка пообещала обвинила мировых лидеров в украденном детстве и пообещала им, что новые поколения будут «пристально следить» за их действиями. Она заявила, что, в то время как «люди страдают, люди умирают, гибнут экосистемы», политики продолжают говорить только о деньгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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