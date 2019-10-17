2019-10-17T19:13:49+03:00
Политика

Законопроект об ограничении на выезд за границу экс-сотрудникам ФСБ принят в первом чтении

В Госдуме сообщили, что цель документа – обезопасить бывших сотрудников спецслужб
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В первом чтении принят законопроект об ограничении на выезд за границу экс-сотрудникам ФСБВ первом чтении принят законопроект об ограничении на выезд за границу экс-сотрудникам ФСБФото: Алексей БУЛАТОВ
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении права выезда за границу сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) на срок до пяти лет с момента их выхода в отставку.

«Законопроектом предусматривается возможность временного ограничения права граждан РФ, уволенных с военной службы в органах ФСБ России, на выезд из РФ на срок до пяти лет со дня их увольнения с военной службы», - говорится в сопроводительных материалах к документу

На сайте Госдумы поясняется, что цель законопроекта – обезопасить экс-сотрудников ФСБ, поскольку за границей им может грозить опасность со стороны иностранных спецслужб.

Один из авторов законопроекта, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что в последнее время участились случаи «откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств в отношении России и находящихся за рубежом наших граждан».

Отметим, в прошлом году президент России Владимир Путин рассказал о росте активности зарубежных разведок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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