Законопроект об ограничении на выезд за границу экс-сотрудникам ФСБ принят в первом чтении
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении права выезда за границу сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) на срок до пяти лет с момента их выхода в отставку.
«Законопроектом предусматривается возможность временного ограничения права граждан РФ, уволенных с военной службы в органах ФСБ России, на выезд из РФ на срок до пяти лет со дня их увольнения с военной службы», - говорится в сопроводительных материалах к документу
На сайте Госдумы поясняется, что цель законопроекта – обезопасить экс-сотрудников ФСБ, поскольку за границей им может грозить опасность со стороны иностранных спецслужб.
Один из авторов законопроекта, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что в последнее время участились случаи «откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств в отношении России и находящихся за рубежом наших граждан».
Отметим, в прошлом году президент России Владимир Путин рассказал о росте активности зарубежных разведок.
ИСТОЧНИК KP.RU