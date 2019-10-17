2019-10-17T20:16:04+03:00
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Мединский: в России морально не готовы штрафовать за просмотр пиратского контента

Министр культуры рассказал, почему не работает антипиратский закон
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр культуры Владимир МединскийМинистр культуры Владимир МединскийФото: Иван МАКЕЕВ
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В России пока морально не готовы штрафовать за приобретение пиратских фильмов. Такое заявление сделал министр культуры Владимир Мединский.

«Я думаю, мы морально пока к этому не готовы - штрафовать потребителя за приобретение краденого, давайте называть вещи своими именами», - сказал глава Минкультуры.

Мединский отметил, что антипиратский закон, который вступил в силу в 2013, не работает «и работать не будет, потому что он очень мягкий». Он также сообщил, что президент России Владимир Путин дал согласие на ужесточение законодательства в этой сфере.

Глава Минкультуры уже не в первый раз заявил о необходимости создания отечественных аналогов сервисов Netflix и HBO, которые помогли бы победить кино- и интернет-пиратство. «Пока у нас есть кино-пиратство, никакой Netflix у нас не появится, пиратство должно быть разрушено самыми жесткими государственными мерами», - подчеркнул он.

Напомним, что в принятом в 2013-ом году антипиратском законе нет ни слова об ответственности потребителей. Главным является то, что продюсерские центры могут подать в суд на любой интернет-ресурс, где обнаружат пиратский контент. Суд может принять предварительное решение и приостановить деятельность ресурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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