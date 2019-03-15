Мединский: «Они боятся нашего кино! Надо двигать его за рубеж!»

В пятницу премьер Дмитрий Медведев побывал на «Мосфильме», где ему показали новое хранилище костюмов и реквизитов. Под одной крышей собрано 500 тысяч единиц различного киношного реквизита — от картин и скульптур до советских холодильников.

Спустившись на цокольный этаж, Медведев оказался в парке ретро-автомобилей — их там под сотню!

- Все машины на ходу, - похвалился гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Медведев увидел «ГАЗ М-1», который был задействован на съемках фильмов «Анкор, еще анкор!» и «Московская сага». Следующим был ЗИС-101 1939 года выпуска, который можно увидеть в картинах «Особо важное задание», «Сталин», «Увидеть Сталина». Именно такой автомобиль был у генсека. А еще Медведев заглянул в салон автобуса «УралЗИС», который участвовал в съемках «Золотого теленка».

На первом этаже здания разместили мелкий, средний и крупногабаритный реквизит, в том числе картины, вывески и панно.

- Даная! - узнал премьер репродукцию известной картины и пошутил, - надо проверить, что в музее хранится!

Карен Шахназаров обратил внимание Медведева на фарфоровые фигурки кошек.

- Допускаю, что у Гайдая их снимали! - заметил он.

На состоявшемся затем заседании правительственного совета по развитию кинематографии Медведев пообещал поддержку российскому кино.

- Отрасль в прошлом году показывала неплохую динамику: люди стали чаще ходить в кино, выросли и кассовые сборы отечественных фильмов до почти 14 миллиардов рублей, что на 6% больше, чем в 2017 году, - отметил премьер.

Он отметил, что в прошлом году на поддержку российского кино из казны выделили почти 9 миллиардов рублей.

- Владимир Владимирович Путин дал недавно поручение: начиная с этого года увеличивать на 1 миллиард рублей ежегодно размер бюджетной субсидии на поддержку отечественной кинематографии с особым упором на детское и мультипликационное кино, - заметил министр культуры Владимир Мединский. - Мы трактуем это поручение как: плюс 1 миллиард в 2019 году, 2 миллиарда в 2020 году, 3 миллиарда - в 2021 году и так далее.

- Такая трактовка имеет право на существование, - улыбнулся Медведев.

- Показ нашего кино за рубежом - это продвижение наших ценностей, наших представлений о добре и зле. Это жесткая сила! - заявил Мединский.

Он напомнил, что фильм «Движение вверх» запретили в ряде государств бывшего СССР и сильно ограничили его показ в США, а российский фильм «Т-34» украинский МИД и вовсе требовал снять с показа в Америке.

- Они боятся нашего кино, они ощущают эту силу. Надо его двигать за рубеж! - заявил Мединский.

По словам Мединского, почти 70% зрителей кинотеатров говорят, что качество российского кино улучшилось, а за рубежом наблюдается трехкратный рост сборов.

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