В Белом доме назвали целесообразным приглашение России на саммит G7

СЕГОДНЯ 22:14 2019-10-17T22:14:31+03:00

В Вашингтоне сообщили, что Трамп «достаточно честно» говорил о восстановлении «Большой восьмерки»

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Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни сообщил, что приглашение России на саммит «Большой семерки» является целесообразным, и поэтому президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может принять соответствующие решение.

Малвэни заявил, что американский лидер «довольно честно говорил о том, хочет он или нет, чтобы Россия снова присоединилась к G7 (…) достаточно прямо говорил (...) другим мировым лидерам». Он отметил, что обсуждение вопросов, касающихся Москвы, занимает важное место в обсуждениях «семерки», поэтому приглашение России было бы целесообразным.

«Я думаю, что это решение будет принято позднее, мы продолжаем изучать его», - сказал представитель Белого дома.

Напомним, на предыдущем саммите «семерки» американский лидер высказался за возвращение России. Он сообщил, что на данный момент среди лидеров стран G7 есть те, кто хотел бы восстановить G8. Однако в Кремле отметили, что могут обойтись и без «восьмерки». Позже Трамп объяснил почему Москва не будет проситься обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU