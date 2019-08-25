Трамп cообщил, что ведется работа над включением России в G7

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-25T14:40:40+03:00

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Работа по вопросу возвращения России в «Большую семерку» идёт и на данный момент среди лидеров стран G7 есть ряд тех, кто хотел бы восстановления «восьмерки». Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Я думаю, что работа идёт. У нас есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома заявил, что сейчас возвращение России «было бы выгодно по отношению ко многим вопросам в мире» и имело бы «позитивный характер». Трамп отметил, что некоторые лидеры стран G7 соглашались с ним в этом вопросе, но эта тема еще обсуждается.

«Вчера вечером мы вели дискуссию о России относительно того, хотим ли мы пригласить ее. Одни люди соглашаются со мной, а другие - не обязательно соглашаются», - рассказал он о первом дне саммита G7 во французском Биаррице.

Напомним, ранее Трамп сообщил, что на следующий саммит «вполне возможно» будет приглашён российский президент Владимир Путин. В Кремле сообщили, что рассмотрят подобное предложение, если оно поступит.

ИСТОЧНИК KP.RU