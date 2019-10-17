В Росстате сообщили о сокращении населения РФ в 2019 году
В ведомстве сообщили, что миграционный прирост за январь–август текущего года составил 166,7 тыс. человек
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Сотрудники Росстата заявили, что по последним данным с января по август 2019 года население РФ сократилось на 52,5 тыс. человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов.
При этом. как отметили в ведомстве, миграционный прирост за январь-август текущего года составил 166,7 тыс. человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU