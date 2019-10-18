"Модель задушили и залили бетоном": американскую манекенщицу нашли мертвой в пустыне Невада
Тело девушки было найдено спустя пять месяцев после ее загадочного исчезновения
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Американские СМИ сообщают, что в пустыне Невада было найдено тело 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес спустя пять месяцев после ее таинственного исчезновения.
Сообщается, что тело манекенщицы было обнаружено в деревянном ящике, залитом бетоном, в результате поисков, которые велись с мая 2019 года, когда семья модели обратилась к властям.
В полиции заявили, что смерть Гонсалес наступила в результате отравления ядовитым веществом, также перед этим ее пытались задушить.
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ИСТОЧНИК KP.RU