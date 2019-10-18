2019-10-18T02:38:18+03:00
В мире

"Модель задушили и залили бетоном": американскую манекенщицу нашли мертвой в пустыне Невада

Тело девушки было найдено спустя пять месяцев после ее загадочного исчезновения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американские СМИ сообщают, что в пустыне Невада было найдено тело 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес спустя пять месяцев после ее таинственного исчезновения.

Сообщается, что тело манекенщицы было обнаружено в деревянном ящике, залитом бетоном, в результате поисков, которые велись с мая 2019 года, когда семья модели обратилась к властям.

В полиции заявили, что смерть Гонсалес наступила в результате отравления ядовитым веществом, также перед этим ее пытались задушить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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