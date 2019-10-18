2019-10-18T06:46:18+03:00
В мире

Спецпредставитель США рассказал о соглашении с Турцией по Сирии

Данный документ распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Спецпредставитель США рассказал о соглашении с Турцией по СирииСпецпредставитель США рассказал о соглашении с Турцией по СирииФото: REUTERS
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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что соглашение между Штатами и Турцией о прекращении огня и создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии касается лишь определенного участка.

А по поводу других территорий Соединенные Штаты ведут переговоры с российскими и сирийскими властями.

- Теперь Турция ведет собственные переговоры с Россией и Сирией по поводу других районов на северо-востоке и Манбиджа к западу от Евфрата, - пояснил Джеффри.

Он также напомнил, что американская и турецкая сторона в соглашении определили 30-километровую зону безопасности, как районы, в которых Турция уже вела военные действия, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган и вице-президент Штатов Майкл Пенс достигли соглашения о приостановке операции «Источник мира». Военные действия на севере Сирии будут приостановлены на 120 часов для вывода сил РПК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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