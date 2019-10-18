Спецпредставитель США рассказал о соглашении с Турцией по Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что соглашение между Штатами и Турцией о прекращении огня и создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии касается лишь определенного участка.
А по поводу других территорий Соединенные Штаты ведут переговоры с российскими и сирийскими властями.
- Теперь Турция ведет собственные переговоры с Россией и Сирией по поводу других районов на северо-востоке и Манбиджа к западу от Евфрата, - пояснил Джеффри.
Он также напомнил, что американская и турецкая сторона в соглашении определили 30-километровую зону безопасности, как районы, в которых Турция уже вела военные действия, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган и вице-президент Штатов Майкл Пенс достигли соглашения о приостановке операции «Источник мира». Военные действия на севере Сирии будут приостановлены на 120 часов для вывода сил РПК.
ИСТОЧНИК KP.RU