Эрдоган ответил в Twitter на слова Трампа о «спасении миллиона жизней в Сирии»

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-18T10:07:20+03:00

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Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган ответил Дональду Трампу в Twitter. Турецкий лидер не так часто, как глава Белого дома делает заявления через соцсети, но на этот раз решил ответить именно с помощью Twitter. Все началось с поста Трампа о том, что президент США побдагодарил Эрдогана за «спасение миллиона жизней». Напомним, 17 октября Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира». Перемирие объявлено на пять дней, за это время курды смогут отойти от границы нейтральной зоны. Правда, в документе идет речь только об одной из территорий Сирии, где шли бои.

- Господин Президент, еще много жизней будет спасено, когда мы победим терроризм, который является главным врагом человечества, - написал Эрдоган. - Я уверен, что эти совместные усилия будут способствовать миру и стабильности в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU