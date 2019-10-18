2019-10-18T15:20:19+03:00
Общество

Диетолог назвала безопасную норму потребления яиц

Ранее исследование показало, что россияне злоупотребляют данным продуктом
Елена АКИМОВА
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Диетолог назвала безопасную ному потребления яиц в неделюДиетолог назвала безопасную ному потребления яиц в неделюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Наталья Круглова назвала безопасное количество яиц, которые можно потреблять человеку. Недельная норма не должна превышать 3-4 штук, то есть, по одному через день.

- Яйца это источник белка, лецитина, который необходим для работы центральной нервной системы, печени, обновления клеточной структуры кожи. В желтке присутствуют витамины А, Е, витамины группы В, комментирует диетолог RT.

Несмотря на полезность данного продукта, злоупотреблять им не стоит. Исследования показывают, что россияне съедают в год примерно 280 яиц, что на 8 процентов выше нормы.

- Нужна мера, потому что в желтке так же содержатся холестерин и насыщенные жиры. Употреблять по одному яйцу через день - это нормальное количество. Избыток животных жиров в рационе, увеличивает риск нарушения липидного, холестеринового обмена, - заключает специалист.

С ней согласна диетолог Маргарита Королева. Она подчеркивает, что переизбыток яиц в питании увеличивает нагрузку на поджелудочную железу и печень.

А детям стоит употреблять перепелиные яйца, так как в них содержится много йода., сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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