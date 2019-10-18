2019-10-18T21:13:18+03:00
В мире

На манифестацию в Барселону пришли более полумиллиона человек

Сторонники независимости Каталонии заблокировали вход в собор Саграда Фамилия [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
На манифестацию в Барселону пришли более полумиллиона человекНа манифестацию в Барселону пришли более полумиллиона человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В манифестации в центре Барселоны принимают участие более полумиллиона сторонников независимости Каталонии. Такие данные приводят правоохранительные органы автономии.

«Около 525.000 человек посетили демонстрацию сегодня в самом центре города», - сообщает в Twitter местная полиция.

Демонстранты перекрыли ряд трасс и дорог. В аэропорту Барселоны отменили десятки рейсов. Собор Саграда Фамилия пришлось закрыть, поскольку манифестанты заблокировали вход.

Протесты в Барселоне.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в пятницу, 18 октября, в Каталонии стартовала всеобщая забастовка несогласных с решением суда, приговорившего каталанских политиков к тюремным срокам от 9 до 12 лет за проведение референдума о независимости автономии.

Напомним, суд вынес приговор каталонским политикам 14 октября, после чего в регионе начались массовые демонстрации. Манифестации вскоре переросли в беспорядки, в результате которых уже пострадали сотни человек.

Протестующие заблокировали собор Саграда Фамилия в Барселоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Численность населения Украины сократилась за последние полгода
Бутырская назвала уникальные элементы, которые появятся в программе фигуристки Щербаковой
Киев направил России ноту протеста из-за оказания гумпомощи Донбассу
Таяние вечной мерзлоты обходится России в 150 миллиардов рублей ежегодно
Макрон задался вопросом о функционировании НАТО из-за операции Турции
Частная клиника в Киеве торговала органами похищенных людей
СК проверяет обстоятельства ЧП на борту самолета Пхукет-Москва, где умер годовалый ребенок
Киев дал согласие на «формулу Штайнмайера» еще в июле
«Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» 11 миллиардов долларов
Киев признал, что не сможет отсоединиться от энергосистемы России
МИД ДНР опроверг заявление Киева об амнистии в рамках минских соглашений
ЕС предупредил Вашингтон о вводе ответных пошлин по делу Airbus