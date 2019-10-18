На манифестацию в Барселону пришли более полумиллиона человек
В манифестации в центре Барселоны принимают участие более полумиллиона сторонников независимости Каталонии. Такие данные приводят правоохранительные органы автономии.
«Около 525.000 человек посетили демонстрацию сегодня в самом центре города», - сообщает в Twitter местная полиция.
Демонстранты перекрыли ряд трасс и дорог. В аэропорту Барселоны отменили десятки рейсов. Собор Саграда Фамилия пришлось закрыть, поскольку манифестанты заблокировали вход.
Протесты в Барселоне.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в пятницу, 18 октября, в Каталонии стартовала всеобщая забастовка несогласных с решением суда, приговорившего каталанских политиков к тюремным срокам от 9 до 12 лет за проведение референдума о независимости автономии.
Напомним, суд вынес приговор каталонским политикам 14 октября, после чего в регионе начались массовые демонстрации. Манифестации вскоре переросли в беспорядки, в результате которых уже пострадали сотни человек.
Протестующие заблокировали собор Саграда Фамилия в Барселоне.
ИСТОЧНИК KP.RU