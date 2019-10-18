СЕГОДНЯ 21:13 2019-10-18T21:13:18+03:00

На манифестацию в Барселону пришли более полумиллиона человек Фото: REUTERS

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В манифестации в центре Барселоны принимают участие более полумиллиона сторонников независимости Каталонии. Такие данные приводят правоохранительные органы автономии.

«Около 525.000 человек посетили демонстрацию сегодня в самом центре города», - сообщает в Twitter местная полиция.

Демонстранты перекрыли ряд трасс и дорог. В аэропорту Барселоны отменили десятки рейсов. Собор Саграда Фамилия пришлось закрыть, поскольку манифестанты заблокировали вход.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/738734" frameborder="0"></iframe> Протесты в Барселоне.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в пятницу, 18 октября, в Каталонии стартовала всеобщая забастовка несогласных с решением суда, приговорившего каталанских политиков к тюремным срокам от 9 до 12 лет за проведение референдума о независимости автономии.

Напомним, суд вынес приговор каталонским политикам 14 октября, после чего в регионе начались массовые демонстрации. Манифестации вскоре переросли в беспорядки, в результате которых уже пострадали сотни человек.

Протестующие заблокировали собор Саграда Фамилия в Барселоне.

ИСТОЧНИК KP.RU