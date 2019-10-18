2019-10-18T22:16:57+03:00
В мире

Трамп надеется, что торговое соглашение с Китаем будет «легко подписано» до саммита АТЭС

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоится в ноябре в Чили
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Трамп надеется, что торговое соглашение с Китаем будет «легко подписано» до саммита АТЭСТрамп надеется, что торговое соглашение с Китаем будет «легко подписано» до саммита АТЭСФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Торговое соглашение между Пекином и Вашингтоном может быть «легко подписано» до саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которое состоится в ноябре в Чили. Такое мнение высказал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Я думаю, что оно [торговое соглашение] будет достаточно легко подписано. Надеюсь, это произойдет к саммиту в Чили, где председатель Си Цзиньпин и я будем присутствовать», - заявил американский лидер.

Как писал сайт kp.ru, Пекин и Вашингтон намерены подписать торговое соглашение до конца текущего года. В ходе переговоров 11 октября представители двух стран заколючили частичные соглашения по торговым вопросам. 14 октября глава Белого дома сообщил, что китайская сторона приступила к выполнению условий торговой сделки, и Китай начал закупать американскую сельхозпродукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Я хочу быть полезным»: Илон Маск выступил на форуме «Дело за малым»
Американский бизнесмен обвинил команду Порошенко в краже 1,5 миллиарда долларов
«Пока что все работает»: Трамп обсудил с Эрдоганом перемирие в Сирии
Москва направила США ноту из-за поездки американских дипломатов в Северодвинск
Численность населения Украины сократилась за последние полгода
На манифестацию в Барселону пришли более полумиллиона человек
Бутырская назвала уникальные элементы, которые появятся в программе фигуристки Щербаковой
Киев направил России ноту протеста из-за оказания гумпомощи Донбассу
Таяние вечной мерзлоты обходится России в 150 миллиардов рублей ежегодно
Макрон задался вопросом о функционировании НАТО из-за операции Турции
Частная клиника в Киеве торговала органами похищенных людей
СК проверяет обстоятельства ЧП на борту самолета Пхукет-Москва, где умер годовалый ребенок
Киев дал согласие на «формулу Штайнмайера» еще в июле
«Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» 11 миллиардов долларов
Киев признал, что не сможет отсоединиться от энергосистемы России
МИД ДНР опроверг заявление Киева об амнистии в рамках минских соглашений
ЕС предупредил Вашингтон о вводе ответных пошлин по делу Airbus