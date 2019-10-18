СЕГОДНЯ 22:16 2019-10-18T22:16:57+03:00

Трамп надеется, что торговое соглашение с Китаем будет «легко подписано» до саммита АТЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Торговое соглашение между Пекином и Вашингтоном может быть «легко подписано» до саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которое состоится в ноябре в Чили. Такое мнение высказал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Я думаю, что оно [торговое соглашение] будет достаточно легко подписано. Надеюсь, это произойдет к саммиту в Чили, где председатель Си Цзиньпин и я будем присутствовать», - заявил американский лидер.

Как писал сайт kp.ru, Пекин и Вашингтон намерены подписать торговое соглашение до конца текущего года. В ходе переговоров 11 октября представители двух стран заколючили частичные соглашения по торговым вопросам. 14 октября глава Белого дома сообщил, что китайская сторона приступила к выполнению условий торговой сделки, и Китай начал закупать американскую сельхозпродукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU