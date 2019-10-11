Bloomberg: США и Китай достигли частичного торгового соглашения

СЕГОДНЯ 21:40 2019-10-11T21:42:17+03:00

США достигли договоренностей по торговой сделке, ожидается, что документ подпишут главы стран до конца года Фото: REUTERS

Представители двух стран рассчитывают на подписание договора в этом году

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Переговоры представителей США и Китая в пятницу 11 октября закончились частичным соглашением по торговым вопросам. Как сообщает Bloomberg, это означает перемирие в торговой войне, которая шла между странами. Ранее Китай обвинил США в экономическом терроризме, власти страны объявили о своей готовности к переговорам, но предупредили, что и смогут ответить американцам в случае начала экономической войны.

Дональд Трамп считал «нечестными» торговые принципы Китая, он пообещал положить конец сделкам, в результате которых другие страны «грабят» США. Американский президент был недоволен пошлинами. Ряд товаров Америка поставляла в Китай, оплачивая 25 налог, в ответ Китай поставлял в США товары с налогом всего 2 процента.

В пятницу США и Китай достигли частичного соглашения.

- В рамках этой сделки Китай согласится на некоторые сельскохозяйственные уступки, а США предоставят некоторое снижение тарифов, - сообщает Bloomberg.

ИСТОЧНИК KP.RU