Сирия сбила два беспилотника боевиков в Латакии

18 Окт. 23:18 2019-10-19T00:02:53+03:00

Они были запущены в юго-западном направлении

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В провинции Латакия в населенном пункте Кбана сирийские военные уничтожили два беспилотника, которые запустили боевики. На территории идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. В провинциях Идлиб, Хама и Латакаия были зафиксированы обстрелы 15 населенных пунктов.

- В районе населенного пункта Кбана провинции Латакия подразделениями вооруженных сил САР сбиты два беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками в юго-западном направлении, - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

Генерал-майор также уточнил, что ситуацию во всем Ближневосточном регионе может усугубить возможный выход террористов из центров содержания на свободу. Утрата контроля над этим вопросом, по его словам, сохраняется.

Сайт kp.ru писал ранее 9 сентября, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции против Рабочей партии Курдистана на северо-востоке Сирии и пообещал «принести в регион мир и спокойствие». Эти действия уже осудил французский лидер Эммануэль Макрон, заявив, что действия Вооруженных сил Турции могут сыграть на руку террористам «Исламского государства»*. Германия на фоне происходящего приостановила поставки оружия в страну.

ИСТОЧНИК KP.RU